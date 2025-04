Tessere "al volo" nel circolo privato. Blitz della polizia all’Eresia: multa

Circolo troppo rumoroso: dopo l’esposto dei residenti arriva la polizia e il locale viene multato. Stando al controllo effettuato il circolo non avrebbe avuto nulla di privato, con ingressi consentiti solo ai tesserati, ma sarebbe stato di fatto un pubblico esercizio, senza licenza e autorizzazione. Il locale è quello dell’Eresia, in vicolo Bonarelli, in centro, un circolo Arci che funge da ritrovo per ascoltare musica dal vivo e passare le serate. Un condominio della zona si era lamentato per i continui rumori notturni che disturberebbero la serenità e il riposo dei residenti. Il controllo è stato fatto sabato notte, attorno all’una. Gli agenti sono entrati nel circolo e all’interno della struttura hanno trovato una quindicina di ragazzi.

Stando alla polizia molti avventori avevano fatto accesso al circolo con le modalità del così detto tesseramento al volo, violando le prescrizioni della legge regionale numero 22 del 2021. Il presidente e il segretario del circolo, presenti nel locale, sono stati sanzionati per aver condotto un attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un circolo privato che di fatto si era trasformato in un pubblico esercizio senza licenza e autorizzazione. I due avrebbero effettuato i tesseramenti riportando i dati anagrafici dei clienti su un talloncino nel cui retro venivano apposte le firme per sottoscrizione. Alcuni avventori lì presenti hanno confermato ai poliziotti la prassi del tesseramento al volo che rappresenta una escamotage per consentire così l’accesso al circolo a più persone rispetto ai soci datati. Compilando la tesserina sul posto ottengono una tessera da socio e vengono immessi nell’immediata fruizione dei servizi che sono riservati solo ai soci effettivi. Questa, ritiene la questura in una nota, "è una modalità di acquisizione delle iscrizioni che contraddice il regime fiscale derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici servizi".

La sanzione prevista va dai 2.500 euro ai 15mila euro e il versamento in misura ridotta consente di pagare 5mila euro. La polizia proseguirà i controlli nei locali della movida per prevenire episodi spiacevoli che possano minare la sicurezza dei cittadini.