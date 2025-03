Test al Poliambulatorio: "Parcheggi da incubo, così è un terno al lotto". Ma ecco i soliti furbetti

Quando trovare un parcheggio in centro diventa un terno al lotto. Un problema senza dubbio, specie per chi deve recarsi al nuovo Poliambulatorio dell’ex Umberto I. Ne sa qualcosa Corrado Mandolesi, residente a Osimo, che l’altro ieri ha vissuto sulla propria pelle la difficoltà. Il suo racconto, puntuale e dettagliato, è emblematico della situazione della sosta in centro ad Ancona. Ecco cosa ci ha scritto: "Mercoledì mattina ho accompagnato mio padre, ferroviere in pensione di 80 anni, ad Ancona per una visita specialistica presso il nuovo poliambulatorio dell’ex ospedale Umberto I, fissata alle ore 10. Siamo partiti da Osimo con buon anticipo, soprattutto per evitare il traffico eccessivo – scrive al Carlino Mandolesi – Una buona intenzione svanita quando si è trattato di trovare un parcheggio dalle parti di largo Cappelli, apparso subito come un terno al lotto. Considerando la buona giornata e soprattutto che mio padre gode di una certa autonomia, l’ho fatto scendere dall’auto davanti all’ex ospedale, dicendogli di aspettarmi lì. Poi ho iniziato a girare alla ricerca del parcheggio. Sono arrivato fino alla facoltà di economia e poi giù verso la sede del consiglio regionale e di nuovo su in direzione del tribunale. Niente di niente. Ho evitato il parcheggio sotterraneo di piazza Pertini perché lo ritengo irragionevolmente esoso. È passata così una buona mezz’ora quando finalmente ho trovato uno spazio proprio nel tratto di strada dall’ex ospedale verso piazza Cavour. Al di là di tutto, credo che la scelta di collocare il poliambulatorio in una zona tanto centrale, ma soprattutto priva di idonee aree di parcheggio sia stata una decisione che rivela assenza totale di pianificazione. Il poliambulatorio non è una struttura solo cittadina, ma è rivolta a un bacino che comprende altre località, con le persone che per raggiungerlo debbono usare la propria autovettura. Ma una volta arrivati, cosa li aspetta? Una giostra nel traffico sperando solo nel colpo di... fortuna?"

Lamentele assolutamente condivisibili quelle del cittadino osimano, ma la soluzione precedente, ossia viale della Vittoria, non è che regalasse chissà quali opportunità di sosta agevole. Detto questo, ieri mattina abbiamo voluto osservare da vicino la situazione, evidenziando un’effettiva difficoltà a trovare posti nell’area attorno a largo Cappelli. Il ricambio di veicoli è costante, ma può capitare di dover girare parecchio. La presenza costante degli ausiliari del traffico di Ancona Servizi rende praticamente impossibile non incappare in una multa per i furbetti della sosta. Gli stessi che hanno pensato bene di entrare nell’area dell’ex ospedale e parcheggiare dietro l’edificio del poliambulatorio. Alcuni veicoli forse appartengono a dipendenti della struttura sanitaria, ma non manca chi non vuole sganciare neppure 1,20 euro, ossia il costo orario della tariffa sulle strisce blu. Via Matteotti e poi le vie Elia, Volturno, Fazioli, Frediani, corso Amendola e così via: trovare posto alle 9 di mattina può davvero essere un terno al lotto. Eppure una soluzione, molto vantaggiosa c’è. Si tratta del parcheggio ‘Umberto I’ in via Orsi che ha le stesse modalità della sosta su aree blu: 1,20 euro all’ora, ma la possibilità di tenere l’auto protetta da intemperie e a soli 3 minuti a piedi dal poliambulatorio. Forse Ancona Servizi e il Comune dovrebbero pubblicizzarlo di più: alle 9,30 di ieri erano disponibili 31 stalli.

Pierfrancesco Curzi