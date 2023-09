Test positivi per Brescia Della Valle e CJ Massinburg sono già in clima campionato

di Alessandro Luigi Maggi

Prosegue incessante il lavoro della Germani Brescia in vista della Supercoppa di fine mese tra le mura del PalaLeonessa. Domani, l’orario da segnare in agenda per i tifosi è 17:30, quando avrà luogo un allenamento aperto al pubblico. L’evento segue la recente vittoria dell’amichevole contro la Unahotels Reggio Emilia, una partita che ha visto la Germani Brescia terminare con un punteggio favorevole di 104 a 89. Il match è stato una dimostrazione di forza e talento, soprattutto nel secondo e terzo quarto, quando Brescia ha costruito e poi mantenuto un vantaggio decisivo.

A guidare la squadra sul piano realizzativo è stato il capitano Amedeo Della Valle, che ha messo a referto 14 punti. Altri protagonisti per Brescia sono stati CJ Massinburg e Gabriel, entrambi con 13 punti. La squadra ha dimostrato un’ottima circolazione di palla e una solida difesa, elementi che saranno cruciali nella prossima Supercoppa.

Dal lato di Reggio Emilia, Langston Galloway ha cercato di tenere a galla la squadra con una prestazione da 31 punti, ma non è bastato per contenere l’energia e l’efficacia degli avversari. La Germani ha mostrato di essere una squadra in crescita, con un roster ben amalgamato e in grado di affrontare diversi stili di gioco. L’allenamento aperto di domani sarà un’occasione per i tifosi di vedere da vicino il lavoro svolto finora e le strategie che verranno impiegate in vista degli impegni ufficiali della stagione.