Testamento biologico, gli jesini ci credono

Sempre più jesini chiedono all’ufficio anagrafe di registrare il loro testamento biologico. Dal 2018 quando si è aperta questa possibilità e fino alla fine di novembre sono stati esattamente 300 i cittadini che hanno chiesto di iscriversi al testamento biologico, tecnicamente definito Dat, disposizioni anticipata di trattamento o “biotestamento”, regolamentate dalla legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Possono fare le "Dat" tutte le persone che siano: maggiorenni (anche se la maggior parte di coloro che lo stanno presentando non sono giovani) e capaci di intendere e di volere.

"È importante prima di scrivere una Dat - rimarcano dal Ministero della Salute - acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto oppure consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (ad esempio la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale)". Solo quest’anno sono state 23 i "testamenti biologici" depositati all’anagrafe jesina.

Non esistono ad oggi moduli previsti dalla legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili. Per la stesura delle Dat ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia, così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. La redazione delle Dat può avvenire oltrechè dal notaio all’Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro.

Il testamento biologico è esente dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa ed è modificabile revocabile in ogni momento. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le disposizioni anticipate di trattamento possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Tutte le Dat sono trasmesse e inserite nella banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute nel 2018.

Sara Ferreri