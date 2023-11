Testimonial l’ex pugile pentito. Stecca dà un pugno al passato. Sale sul palco contro la violenza

Loris Stecca come testimone contro la violenza sulle donne. Il pugile, ex campione mondiale dei supergallo, ha una storia da raccontare che lo ha visto dalla parte del cattivo, dell’uomo violento, quando nel dicembre del 2013 ha cercato di uccidere a coltellate la ex socia Roberta Cester, della palestra dove lavorava, a Viserba Monte, nel riminese. Per quella brutta pagina della sua vita è stato condannato ad otto anni e sei mesi di carcere, in via definitiva, per tentato omicidio, ma oggi è un’altra persona. Stecca è un uomo che le donne le rispetta, quel brutto vissuto della sua vita lo ha cambiato e migliorato e oggi racconterà la sua testimonianza alla Mole Vanvitelliana, per l’iniziativa "Questo non è amore".

Una giornata organizzata dalla questura, dal Comune di Ancona e dalla commissione Pari Opportunità della Regione Marche. L’evento vede anche la presenza dell’Ufficio Scolastico regionale e saranno presenti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, medie e superiori quindi. Proprio agli studenti l’ex campione parlerà della sua figura come testimonial nel progetto "Uniti nel sociale", promosso e sostenuto dalla Nico, la nazionale italiana calcio olimpionici. Si parlerà di sport e come l’attività fisica può educare al rispetto dell’altro, di qualsiasi sesso esso sia. Durante la giornata si susseguiranno, all’auditorium Orfeo Tamburi che si trova all’interno della Mole, interventi e testimonianze di grande rilevanza. L’appuntamento è per le 10 e proseguirà fino alle 12.30. Tra gli invitati ad intervenire ci saranno anche il questore di Ancona Cesare Capocasa, il vice questore della Polizia di Stato Marina Pepe e don Aldo Bonaiuto. Per i saluti istituzionali sono previsti il prefetto Darco Pellos, la direttrice dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, la presidente della commissione Pari Opportunità Maria Lina Vitturini e l’assessore comunale Orlanda Latini. "Questo non è amore" accompagnerà alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, con una manifestazione in piazza del Papa. Domani, al mercato Maratta di corso Amendola, dalle 16, si terrà un incontro genitori, dirigenti scolastici, insegnanti dal tema "Farfalle libere contro la violenza sulle donne". Le imprenditrici del centro commerciale naturale incontreranno scuole e istituzioni. L’attrice di teatro Fausta Ascoli narrerà una fiaba contro la violenza di genere mirata ad educare i bambini di oggi.