Testimonianze sui migranti, incontro in sala Macchi con Acli Marche A Loreto, le Acli Marche hanno organizzato un incontro per ascoltare testimonianze sui migranti. La Comunità di Sant'Egidio ha portato in Italia oltre 8.000 persone. Conclude l'incontro Antonio Russo, vice-presidente nazionale delle Acli.