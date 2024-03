The Begin, felici e in vetta. La Sabini per Radicioni

Il Presidente con la maiuscola della Sabini Castelferretti, Michele Radicioni, se n’è andato proprio nel fine settimana di riposo della sua squadra nel torneo di B maschile (girone E). "Da oggi la Sabini è più sola. Una vita in biancazzurro per Radicioni sempre accanto ai suoi ragazzi" inizia così il post social della società Sabini che ricorda il grande presidente, castelfrettese doc, che dalla fondazione ha praticamente svolto tutti i ruoli in società, punto di riferimento per ogni tesserato.

Ecco perché i ragazzi che torneranno in campo domani a Forlì cercheranno di dedicare a Radicioni la vittoria.

In una stagione finora sopra le righe, con i castelfrettesi di coach Fabbietti secondi a tre punti dalla capolista Ancona che dovrà osservare però il turno di riposo, ma che sta comunque disputando un campionato di qualità con ben 14 vittorie su 16 partite.

L’ultima conquistata a San Severino Marche, "un team che non merita la classifica che ha, visto che che ci ha messo in difficoltà sia dal punto di vista tecnico che mentale - il pensiero del coach dorico Della Lunga -. Siamo stati però bravi a rimanere concentrati, dobbiamo essere molto contenti del percorso fatto fino a oggi. C’è chi sta facendo come noi, complimenti anche a loro, ovviamente. Ho detto proprio questo ai ragazzi al termine del match".

E chi va di pari passo, la più immediata inseguitrice della capolista The Begin, è proprio la Sabini. Due anconetane, quindi, davanti a tutti nel raggruppamento E. Sicuramente una bella soddisfazione per l’intero movimento.