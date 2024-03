The Begin sa solo vincere. E’ un 2024 da applausi

Un 2024 da applausi e di sole vittorie per Ancona. Che meritatamente guarda tutti dall’alto, confermando i pronostici di inizio stagione che davano i dorici favoriti nel girone E della B maschile. Dall’inizio del nuovo anno i ragazzi di coach Dore Della Lunga hanno lasciato solo un punto per strada, sabato, nella vicina Castelferretti, in quel PalaLiuti che ha ospitato il big match della diciannovesima giornata (vittoria per la The Begin Ancona per 2-3, parziali 25-22, 16-25, 26-24, 16-25, 6-15). Per il resto ben sei vittorie nette (in successione contro Loreto, Macerata, Osimo, Potentino, San Severino e San Marino) con tanto di scalata al primo posto.

Ancona sorride per l’ennesimo successo e per i due punti presi, "ma mi fermerei qui - tiene a precisare coach Dore Della Lunga - perché per il gioco e per l’atteggiamento abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle precedenti partite dove eravamo stati molto fluidi, concreti, anche belli da vedere".

Demeriti dorici, ma anche meriti di una Sabini (che dal secondo set ha perso per infortunio il palleggiatore titolare, Giuliani) "che ci ha messo subito in difficoltà aggredendoci molto in battuta e difendendo tantissimo.

Di sicuro il loro modo di giocare ha influito sulle difficoltà che abbiamo avuto a esprimerci, ma dopo ci abbiamo messo del nostro giocando sotto i nostri standard". E’ comunque un’Ancona lanciata verso la conquista del primo posto quando alla fine della stagione regolare mancano sette giornate (sei per i dorici che dovranno osservare ancora il turno di riposo previsto dal calendario). Archiviata la vittoria contro la Sabini coach Della Lunga pensa già alla prossima sfida. Sabato al PalaBrasili scenderà Ferrara, un altro osso duro visto che gli emiliani occupano la seconda posizione con cinque punti di distacco dagli anconetani.