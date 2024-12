The Begin, trasferta dura: "L’ottimismo non ci manca"

Prima giornata del girone di ritorno, nel campionato di serie A3 maschile di pallavolo, e prima, delicata trasferta di questa seconda fase del campionato, per la The Begin Volley Ancona, che domenica alle 18 affronterà in Umbria l’Altotevere San Giustino. The Begin penultima in classifica con 10 punti alla pari con il Savigliano, San Giustino un punto sopra: all’andata la squadra di Dore Della Lunga, nella partita di esordio al PalaRossini, superò 3-2 gli umbri privi del loro palleggiatore titolare. Le ultime tre sconfitte consecutive hanno terribilmente peggiorato la situazione in classifica della formazione anconetana che però non si scoraggia.

L’analisi del momento, dopo l’ultimo ko, è dell’assistant coach, Paolo Monti: "Ad Acqui la squadra si è espressa a buoni livelli riuscendo a lunghi tratti ad arginare il valore degli avversari. La Negrini ha nel suo organico giocatori indubbiamente di categoria superiore, primo fra tutti il capitano Botto che vanta ben 9 stagioni di Superlega e 10 campionati di serie A2. I nostri ragazzi hanno fatto vedere un bel gioco, se la sono giocata a viso aperto, ma dalla seconda metà dei set la forza dei piemontesi è sempre venuta fuori. Sicuramente c’è un po’ di rammarico per il secondo set quando, con l’ingresso in campo di Pulita e Santini, siamo riusciti a recuperare lo svantaggio e ad avere anche diversi set ball. Purtroppo i due muri, sul 26-25 e 27-26 non sono andati a terra, complice l’attenta copertura piemontese capace di rigiocare e concretizzare l’azione in proprio favore. Stiamo facendo tesoro gara dopo gara di quello che di buono mettiamo in campo e l’ottimismo per raggiungere il nostro obiettivo non ci manca".

g. p.