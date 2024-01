"The Blues Brothers Approved" alle Muse

Chi non ricorda ‘The Blues Brothers’, la commedia musicale del 1980 diretta da John Landis e interpretata da John Belushi e Dan Aykroyd? Un film di culto, che ogni volta viene trasmesso in televisione fa ascolti record. Ma i Blues Brothers, prima ancora che un film, sono stati un gruppo musicale, fondato nel 1978 proprio da Belushi e Aykroyd, che ha continuato a pubblicare dischi, in studio e dal vivo, fino al 1998, escluse le raccolte.

In versione live la band ha invece avuto una vita più lunga, per una storia che continua ancora oggi. Ecco così arrivare in Italia ‘The Blues Brothers Approved’, per due settimane nei principali teatri della penisola. Compreso il Teatro delle Muse di Ancona, dove l’appuntamento è per venerdì 26 aprile. Con ‘approved’ si intende che lo spettacolo è stato approvato e concesso in licenza da Dan Aykroyd e Judith Belushi (la moglie del compianto John), Si tratta della più grande produzione teatrale itinerante dei Blues Brothers al mondo: dopo l’anteprima al West End di Londra, e una residenza di sette settimane a Chicago, ha riempito per 20 anni i teatri di tutto il mondo, arrivando in Europa, Brasile, Australia, Africa, Medio Oriente e Asia.

Con Brad Henshaw nel ruolo di uno dei fratelli anarchici, Jake, e una band del vivo, lo show riporta allo spirito del blues che negli anni ‘70, da una commedia di Belushi e Aykroyd, diede vita al gruppo The Blues Brothers (il nome fu un’idea di Howard Shore), da subito un fenomeno negli Usa con il successo del primo album, ‘Briefcase Full of Blues’.

Poco dopo vengono conosciuti in tutto il mondo, grazie all’iconico film di Landis, annoverato nelle classifiche dei film più amati dal grande pubblico. La sua colonna sonora è stata dichiarata da un sondaggio della Bbc come la più bella della storia del cinema e alcuni brani (dalla scatenata ‘Everybody needs somebody to love’ a ‘Think’, con un’indimenticabile Aretha Franklin, passando per ‘Soul Man’, ‘Sweet Home Chicago’ e ‘Shake a Tail Feather’ del grandissimo Ray Charles) non sono mai usciti dalle playlist contemporanee.

Il tour di ‘The Blues Brothers Approved’ debutterà il 16 aprile al Teatro Colosseo di Torino, proseguirà a Brescia, Padova e Udine, il 20 aprile approderà anche in Slovenia, a Lubiana, poi rientrerà in Italia il 23 aprile facendo tappa al Teatro degli Arcimboldi di Milano, successivamente a Genova, Legnano e Ancona, terzultima tappa in programma, prima di Bologna e il gran finale del 28 aprile all’Auditorium della Conciliazione di Roma.