"The Future Step", i giovani alla scoperta delle loro attitudini

La Fondazione Carisj lancia la terza edizione del progetto "The Future Step", rivolto ai ragazzi tra i 17 e i 26 anni che "vogliono scoprire le proprie attitudini e metterle in pratica per entrare nel mondo del lavoro in maniera rapida ed efficace". Obiettivo: "Sostenere i giovani nei loro prossimi passi nel mondo". "The Future Step" si articolerà in un percorso misto, in parte individuale e in parte di gruppo, che allena i partecipanti a "valorizzare le proprie inclinazioni, ad affrontare situazioni quotidiane e incerte, a migliorare le competenze possedute e la qualità delle proprie relazioni". Incontri, esperienze di orientamento, class-room e percorsi che serviranno a trasmettere conoscenza e competenza, per sviluppare nei ragazzi la voglia di inserirsi nel mondo del lavoro o riscoprire lo studio. Il progetto copre la città di Senigallia e territori limitrofi. Gli incontri si terranno dal 6 novembre, il lunedì e giovedì dalle 15 alle 17, alla sala polivalente Club Nautico Senigallia, via Darsena n. 3. Possono partecipare gratuitamente tutti i ragazzi con età compresa tra i 17 e i 26 anni. Per iscriversi contattare Martina 333 8111530 o scrivere a tfs@fondazionecrj.it Per approfondimenti, richieste e informazioni generali: www.thefuturestep.net