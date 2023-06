The Jukebox band apre l’estate in città

The Jukebox live band apre l’estate jesina: il gruppo sarà protagonista stasera (dalle 21) di ‘Jesi Music Festival’. Alle 21 ai giardini pubblici di viale Cavallotti appuntamento con la musica live e l’intrattenimento per tutte le età. Il programma della giornata inizia già dal pomeriggio e prevede: dalle 18 aperitivo con music selection by Matteo lo Sbarello, dalle 20 cena con lasagne al ragù (su prenotazione al numero 3334939687). Dalle 21 il via alla musica di The Jukebox live band con disco-funk, reggae, afro, ska, anni ‘70,80 e 90, rock’n’roll e dance. Un mix di musica per una serata di energia positiva con Marco Magini, Moreno Giuggiolini, Stefano Franchi, Rogers Rossini, Fabio Franchi e Andrea Spina. La stagione musicale Jesi Music Festival è iniziata lo scorso 9 giugno e proseguirà per tutta l’estate. Il cartellone è targato lo Sbarello con il patrocinio del Comune di Jesi. Gli eventi sono possibili anche grazie alla collaborazione di partner privati. Il prossimo appuntamento con il Festival sarà il 23 giugno con The Rabbits e il live a tutto rock & roll. Ingresso libero. Per informazioni: Matteo 3334939687email: [email protected]