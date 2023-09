Thiago Seyboth Wild vince il trofeo di Tennis e entra nella top 100

Doveva essere una finale giocata punto a punti e alla fine tale è stata quella giocata nel challenger Città di Como 73 mila euro di montepremi). Sul campo centrale in terra battuta di Villa Olmo sono occorse 2h53’ per decretare vincitore Thiago Seyboth Wild al cospetto di un irriducibile Pedro Martinez. Il ventitreenne brasiliano, testa di serie numero 1 del tabellone, si era messo in evidenza al Roland Garros, dove aveva raggiunto il terzo turno partendo dalle qualificazioni e togliendosi la soddisfazione di battere il numero 3 del mondo, in riva al lago ha ottenuto il terzo sigillo della stagione sul circuito dopo Buenos Aires e Vina del Mar che ricorderà a lungo, perchè gli permette di entrare per la prima volta in carriera nella top-100 mondiale, esattamente al numero 94. Per farlo è dovuto ricorrere a tutta la sua voglia di vincere, perchè Martinez si e dimostrato un degno avversario. Lo spagnolo si è portato in vantaggio di un set per 57, poi ha ceduto alla distanza, accusando la stanchezza nei restanti parziali, ceduti per 62, 63.

S. D.S.