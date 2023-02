"Ti brucio il negozio": condannato per tre colpi

In preda ai fumi dell’alcol era entrato in tre kebab pretendendo ancora da bere. In uno, brandendo una bottiglia di vetro in mano, aveva minacciato il titolare così: "Io ti brucio il negozio". Un altro titolare era stato preso addirittura a pugni. A tre mesi dai fatti arriva il conto con la giustizia per un tunisino di 24 anni che la notte di Halloween, quella tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorso, ha tentato due rapine e consumato una terza in tre attività lungo la via Flaminia, a Falconara. La gup Francesca De Palma ieri lo ha condannato, in abbreviato, a due anni e otto mesi di reclusione. L’imputato era difeso dall’avvocato Emanuele Senesi. Nella notte in cui si era introdotto nei tre locali, tutti con titolari pakistani, era già in uno stato di ubriachezza avanzata. Nel primo kebab aveva affrontato a brutto muso padre e figlio. L’attività era chiusa ma l’imputato si sarebbe portato al suo interno e con una bottiglia vuota in mano ne voleva un’altra, di birra, da bere. Padre e figlio lo avevano mandato via ma lui aveva tirato la bottiglia vuota contro il frigorifero per poi allontanarsi. Fatti pochi metri era entrato in un secondo kebab. Lì aveva sferrato un pugno in faccia al titolare per rubare poi una birra dal frigorifero e fuggire. In quel caso la rapina gli era riuscita. Poi aveva tentato un altro furto in un terzo locale. Il titolare lo aveva fronteggiato e il tunisino, fuori di sé gli aveva urlato: "Tu non mi hai dato la birra io tu brucio il negozio, faccio fuoco al negozio". Solo l’arrivo dei carabinieri, che lo avevano poi arrestato, avevano evitato il peggio. Ora il tunisino ha solo l’obbligo di firma e di dimora.

ma. ver.