"Ti do fuoco, ti ammazzo" Ubriaco picchia la fidanzata

Si ubriaca poi riempie la fidanzata di botte rompendole il naso con una testata e tentando anche di darle fuoco bruciandole i capelli con un accendino. La follia è andata in scena domenica pomeriggio, in un appartamento di via Fano, nel quartiere delle Grazie, dove abita una coppia di origine giordana. Una 25enne, attorno alle 18, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, terrorizzata dal compagno, anche lui di 25 anni, che la stava pestando di botte. La telefonata però si è interrotta bruscamente tanto che l’operatore non ha capito cosa stava succedendo e soprattutto dove. Il giovane aveva esagerato nel bere e se la stava prendendo con la compagna, con cui convive. L’avrebbe colpita più volte bruciandole anche una ciocca di capelli con un accendino ed infine l’ha mandata a terra con una testata che le ha rotto il setto nasale. "Ti do fuoco, ti ammazzo" l’avrebbe minacciata tanto che lei urlava di paura. Le grida sono state sentite dai vicini di casa che hanno chiamato il 112 fornendo le indicazioni necessarie per far intervenire le forze dell’ordine. In pochi minuti è arrivata in via Fano una pattuglia delle volanti della polizia. Gli agenti hanno trovato la 25enne sul pianerottolo di casa, con il volto ferito e sanguinante. Accanto a lei c’era un vicino di casa che era intervenuto per aiutarla. Il compagno stava cercando di fuggire via ma i poliziotti lo hanno bloccato. L’uomo continuava ad inveire contro la giovane, anche davanti agli agenti, minacciandola duramente. Poi ha provato a ribellarsi anche alla polizia che lo ha ammanettato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minacce e maltrattamenti in famiglia. La 25enne è stata portata in ospedale per le cure e in serata è stata dimessa dai medici con una prognosi di 41 giorni per il naso rotto. Ai poliziotti ha riferito che non era la prima volta che veniva picchiata. Ieri mattina la giudice Francesca De Palma ha convalidato l’arresto disponendo l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima. L’arrestato, difeso dall’avvocato Giordano Gagliardini, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’udienza proseguirà il 12 aprile davanti al giudice Pietro Merletti. Disposto il sequestro dell’accendino usato per bruciare i capelli della ragazza.

Marina Verdenelli