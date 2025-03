"Ti faccio a pezzettini": condannato l’ex

Sei mesi d’inferno in cui avrebbe rischiato anche la vita. Protagonista di una storia d’amore malata una donna di 32 anni, italiana, che si era innamorata di un tunisino di 33 anni. Lui all’inizio l’aveva conquistata facendole credere di amarla ma poi sarebbe stato spesso violento con lei minacciandola anche con un coltello in mano e dicendole: "Ti faccio a pezzettini e ti butto in mare". Quando la donna ha deciso di troncare il rapporto le cose sarebbero andate ancora peggio. Lui avrebbe iniziato a perseguitarla, cercandola anche a casa di amici dove in una occasione è riuscito perfino ad arrampicarsi in un palazzo per vedere se era nell’abitazione. L’ultimo episodio che ha portato la vittima a denunciare tutto ai carabinieri è di fine agosto dello scorso anno, proprio a Falconara. Tornato a casa dove convivevano l’uomo non trovava più una maglietta e se l’era presa con la compagna prendendola a pugni e afferrandola per i capelli. Stando alla vittima lui le avrebbe detto: "Da qui non esci viva". La 32enne però era riuscita a scappare e si era rivolta ai carabinieri per poi andare anche in ospedale a farsi medicare. Riportò 7 giorni di prognosi. Il tunisino è finito a processo per lesioni aggravate e stalking. Ieri la giudice Paola Moscaroli lo ha condannato a un anno e dieci mesi di reclusione più una provvisionale di 8mila euro da dare alla donna come risarcimento subito esecutivo. Era difeso dall’avvocato Michele Zuccaro. Stando alle accuse, l’inferno per la vittima sarebbe iniziato dopo i primi tre mesi di relazione (la donna era parte civile con l’avvocato Daniele Regni). Una volta le avrebbe tagliato i vestiti per poi gettarli dalla finestra. Un’altra volta gli avrebbe spento una sigaretta sul sopracciglio, un’altra ancora le avrebbe lanciato il cellulare in faccia, al ristornate, perché si era infastidito che un cameriere le dava da bere. In casa l’uomo avrebbe subito anche la perquisizione della polizia, in cerca di droga. Un motivo in più che ha portato la 32enne a lasciarlo. Lì sono iniziati i pedinamenti, le telefonate, i messaggi. Il 3 settembre scorso il tunisino si sarebbe arrampicato su un palazzo, armato di un coltello, per cercarla a casa di un’amica dove però la donna non era. Una volta in casa avrebbe sfasciato tutto e avrebbe minacciato di danneggiare anche la vettura dell’amica. Poco dopo avrebbe incontrato la ex per la strada. Lì è salito sul cofano della sua auto dove voleva sfondare il vetro. La donna ha accelerato e lui è caduto. Poi le avrebbe mandato un video con minacce di morte.

Marina Verdenelli