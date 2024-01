"Ti incendio la casa". Un marito a processo

"Appena esce gli do fuoco alla casa" . Questa frase, pronunciata davanti al cognato della moglie, ha fatto finire a processo un albabese di 47 anni per minacce aggravate. La donna con cui era sposato, 45 anni, sua connazionale (la coppia ora è separata) inizialmente lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia ma il procedimento è andato avanti solo per minacce, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni. Era settembre 2020 quando la ex moglie avrebbe subito anche due atti intimidatori. Un giorno aveva preso l’auto per andare a prendere il figlio a scuola ma al semaforo il veicolo di era fermato improvvisamente. Portata dal meccanico le aveva riscontrato un danno alla pompa di benzina ed era stata riparata. Dopo pochi giorni di nuovo lo stesso problema. Il meccanico trovò dello zucchero nei tubi della benzina. Il sospetto era caduto nell’ex che avrebbe rubato dal garage di proprietà della donna anche una motozappa e un tagliaerba. La vittima ieri ha testimoniato in aula raccontando quanto subito dopo che aveva denunciato il marito e per paura delle ritorsioni del coniuge voleva rimettere la querela.