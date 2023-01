"Ti lascio perché ho finito l’ossitocina", comicità al femminile con la Pont

Divertimento assicurato questa sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona. A garantirlo è la comicità tutta al femminile di Giulia Pont, interprete dello spettacolo ‘Ti lascio perché ho finito l’ossitocina’. L’appuntamento fa parte di ‘Made in Marche & Co’, una delle quattro rassegne che il ‘Panettone’ ospita in questa stagione (le altre sono ‘CircoL’Azione’, ‘Tout le Cirque’ e ‘Teatro contemporaneo’).

‘Ti lascio perché ho finito l’ossitocina’ è definito nella presentazione come "un monologo comico-terapeutico per guarire le pene d’amore". Giulia Pont lo ha scritto, affidandosi a Francesca Lo Bue per quel che riguarda la regia. La produzione è del Tangram Teatro di Torino.

Nelle note esplicative del testo sono citati alcuni brani che il pubblico potrà ascoltare dalla voce dell’interprete. Come le classiche frasi ‘Ti lascio perché ti amo troppo’ e ‘Ti lascio ma tu non c’entri’. Ma anche, ironicamente, ‘Ti lascio perché voglio imparare a suonare l’ukulele’. La fine di una storia d’amore è uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di ognuno. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi. Giulia tenterà di guarire il suo mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta.

‘Ti lascio perché ho finito l’ossitocina’ diventa così una chiacchierata spassosa e coinvolgente dove pensieri, emozioni, disastrose manovre di riavvicinamento e improbabili consigli di parenti e amici s’intrecciano. Un gioco divertente, commovente e catartico. Per la cronaca, l’ossitocina è un ormone prodotto dall’ipotalamo che durante il travaglio e il parto provoca contrazioni delle fibrocellule muscolari lisce uterine, favorendo l’espulsione del feto.

I biglietti per lo spettacolo (posto unico 10 euro, ridotto 8 euro) sono in vendita alla Casa della Musica di corso Stamira (071 202588), aperta dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, e online sul sito www.vivaticket.com e sulle altre biglietterie autorizzate (www.amatmarche.netbiglietterie). Per informazioni: www.teatrorecremisi.it. La programmazione del Teatro Panettone di Brecce Bianche, organizzata dal Gruppo teatrale Recremisi, è in collaborazione con l’Amat e FITA Marche (Federazione Italiana Teatro Amatori). r. m.