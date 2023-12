"Ti taglio in quattro, ti ammazzo: ci riuscirò"

Minacciata di morte dal fratello e picchiata dal padre. Non viveva una condizione familiare facile una ragazza di 25 anni che in diverse occasioni si è dovuta difendere sia dal primo che dal secondo. Il fratello, un 22enne irascibile, avrebbe fatto addirittura irruzione in casa armato di coltello e motosega. "Ti taglio in quattro – le avrebbe detto – ti ammazzo, non importa chi chiami, ci riuscirò, ti spacco la faccia". Il giovane non avrebbe avuto un buon rapporto con lei, per rapporti tesi andati avanti da anni e in più avrebbe fatto uso anche di sostanze stupefacenti. Il padre invece, 48 anni, anche lui un carattere brusco, in una occasione l’avrebbe picchiata prima in auto e poi sotto casa, con una stampella. La figlia era finita in ospedale con sette giorni di prognosi. Gli episodi sono stati raccontati ieri in tribunale, dalla stessa vittima.

La 25enne ha denunciato entrambi i parenti che sono finiti a processo davanti al giudice Carlo Cimini. Il padre, difeso dall’avvocato Edoardo Massari, è accusato di lesioni aggravate mentre il fratello, difeso da Bernadette Verducci, di minacce aggravate e continuate e violazione di domicilio. Il giorno che la giovane ha preso le botte dal padre risale al 13 agosto del 2022. Entrambi vivevano a Osimo, nella stessa abitazione, e dovevano andare a vedere una nuova casa dove ci si voleva trasferire la 25enne. Saliti in auto è scoppiato un litigio. Il padre avrebbe chiuso le portiere e avrebbe iniziato a colpire la figlia. "Mi ha tirata a sé per i capelli – ha testimoniato la vittima, parte civile con l’avvocato Laura Catena – e mi ha colpito in faccia, con i pugni, mi ha rotto anche gli occhiali. Sono riuscita a scendere ma lui mi ha raggiunta". Le urla della giovane hanno attirato l’attenzione della nonna. "Mio padre ha preso una stampella di nonna e mi ha percossa anche con quella, bloccandomi sulla portiera".

Gli episodi che riguardano il fratello, che non viveva in famiglia, risalgono a settembre del 2021 e a novembre del 2022. In quello di settembre sarebbe arrivato in casa, dopo un incidente, e impugnata una motosega avrebbe sfondato la porta e raggiunto la sorella minacciandola di tagliarla in quattro. A novembre invece si sarebbe presentato con un coltello da cucina. "Ti uccido, ti taglio la gola" le avrebbe urlato. La sorella era riuscita a fuggire. In casa erano arrivati i carabinieri. Il padre ieri ha negato le accuse chiarendo che in casa c’erano motoseghe, lui fa il giardiniere, ma chiuse in cassaforte.

Marina Verdenelli