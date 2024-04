"Ti uccido se non paghi i lavori". Accusato di minacce ed estorsione

Nell’appartamento sopra al suo c’era stata una grossa perdita di acqua dal bagno e una notte era venuto già tutto il cartongesso. Un danno grosso per una palazzina di via Flaminia, a Falconara, dove vivevano due famiglie. Di sotto un nucleo originario del Montenegro, di sopra due bengalesi. Il capofamiglia montenegrino, 60 anni, si arrangiava come muratore e così si era proposto di fare lui i lavori per ripristinare la rottura e per quell’intervento il proprietario dell’immobile avrebbe dovuto pagare la sua parte, più di 2mila euro compresi i danni. Il problema inizia da qui. A saldare il conto per l’intervento fatto dal 60ene ci avrebbero dovuto pensare gli inquilini di sopra perché in comodato d’uso dell’immobile per cui dovevano solo provvedere a tutto il resto stando a un accordo con il proprietario.

Sarebbe andato tutto bene fino al pagamento di 1.200 euro poi sarebbero arrivate le minacce, anche di morte, a uno dei due bengalesi che non avrebbe saldato il resto del conto.

"Se non paghi ti cambio la serratura - avrebbe detto lo slavo - paga o ti mando via, ti tiro il collo, ti ammazzo se non mi dai i soldi". Era maggio del 2017 Visto che il clima peggiorava il bengalese, 31 anni, a settembre dello stesso anno si è rivolto ai carabinieri. Il montenegrino non avrebbe smesso nemmeno dopo, anzi, saputo della denuncia lo avrebbe minacciato così: "Nemmeno 15 carabinieri ti salvano, non ho paura di nessuno". Lo slavo è finito a processo per estorsione e minacce e la sua posizione rischiava di fargli prendere più di 5 anni di condanna. Dalle accuse iniziali infatti il proprietario aveva riferito che la casa in cui erano i bengalesi era stata data loro in comodato d’uso, senza pagare affitti, ma dovevano provvedere alle altre spese, comprese le manutenzioni, compreso il danno al bagno. Durante l’udienza di mercoledì però, davanti alla giudice Maria Elena Cola, l’imputato, difeso dall’avvocato Michele Carluccio, ha riferito che lui il denaro lo andava a chiedere perché incaricato dal padrone dell’immobile. Avendo fatto i lavori a sue spese doveva ricevere il compenso e gli era stato indicato che doveva prendere lui i soldi dell’affitto della casa dei bengalesi, per saldare così il debito della rottura e dei danni avuti per la perdita di acqua dal bagno. La Procura ha dunque riformulato il capo di accusa in esercizio arbitrario delle proprie ragioni chiedendo sei mesi di condanna. La giudice ha condannato il 60enne a un anno e quattro mesi. Alla fine i bengalesi non erano in comodato d’uso, ma probabilmente solo in affitto in nero.

Marina Verdenelli