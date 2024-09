Tiene il campo larghissimo del centrosinistra. E anche qui sarà pareggio

Un rocambolesco sei a sei, perché battagliato fino all’ultimo, anche se era piuttosto pronosticabile visti i venti della vigilia. Con il centrodestra compatto che ha persino sperato nel ribaltone ed ha chiuso davanti di un soffio e un centrosinistra che, invece, forte di un campo "larghissimo" ha tenuto e si è rinsaldato. Ne è nato un punteggio tennistico, ma che riflette una situazione assolutamente polarizzata per il nuovo Consiglio della Provincia di Ancona, in cui saranno presenti sei consiglieri della lista ‘Ancona: Provincia di tutti’ e sei della lista ‘Unione Democratica’. In attesa delle ratifiche ufficiali e della proclamazione degli eletti di oggi, alle 23.30 esatte di ieri sera risultavano pervenuti 42245 voti ponderati per la lista ‘Ancona: Provincia di tutti’ contro i 41655 della lista ‘Unione Democratica’. Il che significa che il centrodestra ha ottenuto il 50,35 percento delle preferenze contro il 49,65 percento del centrosinistra. Uno scarto clamorosamente minimo che, quindi, avrebbe determinato una situazione di perfetta parità all’interno all’organo provinciale che sarà presieduto, per un altro anno e fino a scadenza del mandato quadriennale, da Daniele Carnevali (centrosinistra).

Rispetto alle scorse elezioni provinciali, quando si presentarono tre liste, il centrodestra avrebbe dunque sottratto un seggio agli avversari. Che, in pratica, era quello del gruppo consiliare ‘Ancona per i Beni Comuni’, espressione del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che, in questa tornata elettorale, ha invece abbracciato la coalizione a trazione Partito Democratico, ma che teneva dentro, oltre a democratici e progressisti, anche riformisti e socialisti. Dalla prime informazioni acquisite, il centrodestra sarebbe stato trainato da Fratelli d’Italia, che avrebbe ottenuto risultati lusinghieri. Il presidente Carnevali si troverà a governare una Provincia divisa in due. Chissà quali saranno gli scenari futuri, nonostante la comunione di intenti palesata da entrambi i due gli schieramenti nelle ultime e importanti decisioni che sono state assunte. Ad Ancona, più della metà degli aventi diritto al voto tra sindaci e consiglieri comunali aveva già esercitato alle 12 di ieri, quando l’affluenza si era attestata al 53 per cento (358 votanti). Percentuale irrobustita alle 16 (66,91 per 445 votanti) e fissata, alle 20, all’83 per cento (con 552 votanti di cui 208 donne e 344 uomini). Ora si attende soltanto l’ufficialità sugli eletti, non ancora arrivata al momento di andare in stampa. Quel che appare ormai scontato è il sei a sei in Provincia ad Ancona. Un risultato che in qualche modo profuma di novità.

Giacomo Giampieri