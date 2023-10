Tifosi Aek rubano merce per 600 euro da Snipes

Furto da Snipes: tifosi di basket tentano la fuga tra i passanti ma vengono braccati dalle volanti. È successo attorno alle 17 di ieri, quando nel negozio di scarpe di corso Garibaldi, è entrato un nutrito gruppo di gente, più di dieci persone. Stando a quanto trapela, si tratterebbe di tifosi delll’Aek Atene Basket. È bastata una rapida occhiata alla merce in esposizione per capire che quella era roba bella. Così, quei ragazzi – stando a quanto trapela – avrebbero arruffato alcuni prodotti, del valore di circa 600 euro. Peccato, però, che il gruppo di sportivi abbia dimenticato – si fa per dire – di passare dalla cassa e di strisciare il bancomat. Se la sono anzi dati a gambe tra gli occhi increduli dei commessi, che hanno immediatamente allertato il Nue, numero unico di emergenza 112. Sul posto, nel giro di pochi minuti, le volanti della polizia, che hanno intercettato alcuni di loro, sparsi nei diversi bar del centro. Il canestro, stavolta, l’ha fatto la questura. Quel gruppo di giovani è stato identificato dagli agenti di via Gervasoni e dal personale della Digos. Recuperata merce per 600 euro. I tifosi sono stati scortati in nave.