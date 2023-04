Tifosi jesini nella rissa "Erano nel posto sbagliato"

Vittime di un agguato. Forse non premeditato ma, visto il contesto e le premesse, prevedibile: e con ogni probabilità, neppure tanto casuale. Si sarebbero trovati nel posto sbagliato - un bar nelle vicinanze dello stadio - al momento sbagliato - pochi minuti prima della partita Alma Juventus Fano - Vigor Senigallia, campionato di serie D, nel breve lasso di tempo del passaggio della carovana di auto dei tifosi senigalliesi in marcia verso lo stadio - due dei quattro tifosi jesini coinvolti nella rissa tra tifoserie (Fano e Jesi calcisticamente unite da antico gemellaggio unite anche nella ostilità nei confronti della tifoseria vigorina) che si sono rivolti ad un legale jesino per fornire la personale versione dei fatti. Una rissa di breve durata ‘combattuta’ con armi occasionali come cinghie e bastoni cui avrebbero partecipato non meno di una quindicina di persone conclusa con diverse persone contuse, una serie di fermi e di denunce e il (lieve) ferimento di un agente di Pubblica sicurezza prontamente intervenuta per sedare i disordini. "Con riguardo al fatto accaduto nel pomeriggio di domenica 2 aprile nella zona adiacente l’Hotel Bar Metauro di Fano – il comunicato dell’avvocato – due dei quattro jesini che si sono recati a Fano, assistiti da un legale, intendono riferire la versione dei fatti in maniera diversa da quanto prospettato dalla tifoseria senigalliese. I pochissimi tifosi jesini e alcuni tifosi di Fano, uscendo dal bar per raggiungere il vicino parcheggio, sono stati avvicinati da circa ventitrenta tifosi rispetto ai 375 provenienti da Senigallia, transitati in loco mediante auto colonna. La diversa consistenza numerica esclude l’ipotesi di agguato da parte dei fanesi i quali hanno subito il lancio di bottiglie vuote e di altri oggetti. I tre tifosi jesini sono riusciti grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine a raggiungere i loro veicoli dopo alcuni momenti di tensione. I tifosi jesini – conclude la nota del legale - escludono qualsiasi contatto con l’agente di PS che ha riportato lievi lesioni durante l’intervento. Da ultimo si precisa che proprio grazie all’intervento delle forze dell’ordine le due tifoserie sono state tempestivamente separate". Adesso negli ambienti vicini al calcio di Fano Jesi e Senigallia cresce il timore per le conseguenze di una vergognosa guerriglia urbana che ha visto coinvolte, loro malgrado, anche inermi famiglie della zona. Gli eventuali Daspo potrebbero, in fin dei conti, risultare il minore dei mali: ma con un agente di PS. costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, una volta accertate dinamiche e responsabilità, la possibilità di un ricorso alla Procura della Repubblica è molto più di una semplice ipotesi.

Gianni Angelucci