Tifoso "molesto": denunciato maceratese

Tifoso a mo’ di sfottò si denuda e urina verso la tifoseria leoncella: incastrato dalle telecamere e denunciato, si becca pure il daspo urbano. Si tratta di un 40enne già noto per precedenti simili. La partita è quella del 3 dicembre scorso: Jesina-Maceratese valevole per il campionato di eccellenza. Quasi al termine dell’incontro che vedeva in vantaggio la Jesina, un 40enne tifoso ultras della Maceratese, urinava rivolto alla tifoseria avversaria a mò di sfottò, incurante della presenza di bambini. L’atto osceno ha scatenato la rabbia della curva jesina che in massa si avvicinava a ridosso dell’area cuscinetto colpendo con i calci l’inferriata. Solo l’intervento delle forze di polizia ha riportato alla calma. I poliziotti hanno annotato con dovizia di dettagli l’accaduto, e grazie alle telecamere la Digos maceratese sono arrivati a identificarlo: è stato denunciato dal commissariato jesino a piede libero per atti osceni in luogo aperto al pubblico. Il questore Cesare Capocasa ha emesso il Daspo: il 40enne maceratese non potrà accedere alle manifestazioni sportive per 5 anni. Inoltre, vista la recidiva, il questore ha proposto al Gip l’obbligo di presentazione per due anni all’autorità di pubblica sicurezza, in ogni occasione in cui la squadra della Maceratese gioca.