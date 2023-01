Timone Yachts al gran galà di beneficenza

La spiaggia di velluto sulla cresta dell’onda grazie alla Timone Yachts Group. Nei giorni scorsi è stata organizzata una “charity dinner” da Otb Foundation di Renzo Rosso all’headquarter della fondazione, a Breganze (Vicenza). Tra gli ospiti anche Luigi Gambelli, guida di Timone Yachts Group, insieme al socio Paolo Moresco, i quali, insieme a Splendid Yacht e Yachtwerk, hanno messo in palio una vacanza di cinque giorni per sei persone su uno yacht Azimut 55. "Si è trattato di una sinergia molto significativa - dicono Gambelli e Moresco – Abbiamo unito volentieri i nostri sforzi con Splendid per poter regalare il premio in occasione di questa importante serata di solidarietà". Durante la kermesse i premi sono stati battuti all’asta on line sul sito Charitydinner.it. Ebbene, il primo premio messo in palio è stato proprio quello ‘portato in dote’ da Timone. Un riconoscimento dell’importanza che il Gruppo, ormai leader dell’intero Adriatico su entrambe le coste, ha raggiunto. "Una grande soddisfazione per noi aver partecipato ad un evento così ricco di fascino ed importanza mettendo in palio un’autentica gemma della nautica", hanno detto Gambelli e Moresco. Tra gli altri premi posti in palio, posti vip per assistere alle partite di calcio del Lanerossi Vicenza (patron sempre Rosso) e un casco originale di Valentino Rossi reso disponibile da Lino Dainese, noto imprenditore di abbigliamento e di tute per moto. Una serata d’onore alla quale hanno preso parte molti volti noti tra le 650 persone presenti, mentre sul palco si sono alternati diversi ospiti del mondo della Tv.