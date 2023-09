Timone Yachts sbarca al Salone di Genova

Una vetrina internazionale tra le più prestigiose dove Timone Yachts Group colloca alcuni dei modelli ‘da copertina’.

Dopo il notevole successo ottenuto a Cannes sarà al Salone di Genova che il Gruppo Timone presenterà alcuni delle imbarcazioni più prestigiose del Brand Azimut, come ad esempio il 60 Magellano e il 72 Fly che potranno essere sul mercato già a partire dal prossimo anno.

"Hanno avuto grandi apprezzamenti a Cannes e naturalmente li andiamo a riproporre adesso a Genova in occasione di uno degli eventi più significativi non solo in Italia ma nel mondo" spiega Luigi Gambelli presidente di Timone Yachts Group, società senigalliese con cantieri di refitting a Fano.

La società si conferma così una vera e propria sartoria della nautica di lusso: "Da sempre siamo molto attenti e vicini alle esigenze espresse dai nostri clienti e da questa stagione dedicheremo loro ancora più tempo a bordo delle imbarcazioni – prosegue -. Siamo e saremo sempre di più in sinergia con i compratori che, vivendo qualche ora insieme a noi all’interno dello yachts, potranno apprezzarne tutti i dettagli e gli spazi per comprendere così se quella in cui è salito possa rappresentare davvero il suo ideale di yachts". Un’altra eccellenza che porta il nome della spiaggia di velluto in giro per il mondo.