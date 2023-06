Timori per la balneazione "Basta con gli allarmismi Danni enormi al turismo"

L’Arpam certifica l’ottima qualità dell’acqua del mare. Ma le polemiche e i timori non si placano e il sindaco di Senigallia entra a gamba tesa: "Ora basta – dice Massimo Olivetti – a diffondere inutili allarmismi in mancanza di riscontri ufficiali. Si creano danni enormi all’economia". I risultati sono arrivati dopo che per alcuni giorni, sui social si era polemizzato sulla qualità dell’acqua. Le notizie confortanti arrivano da varie zojne della provincia oltre a Senigallia. Il Comune di Sirolo: "Siamo pronti a ricevere i turisti poiché abbiamo terminato la preparazione delle spiagge, l’installazione dei cartelli per la sicurezza dei bagnanti nelle aree a rischio e, oggi, anche con un mare splendido, cristallino e unico come solo a Sirolo si trova" dice il sindaco Filippo Moschella.

Nonostante le polemiche via social, le Amministrazione sottolineano: "L’Arpam ha certificato che le acque marine sono pienamente conformi ai fini della balneabilità". Che la qualità dell’acqua fosse migliorata già domenica era visibile agli occhi di tutti, anche se diportisti e pescatori segnalano ancora, al largo della costa, la presenza di residui organici. Ma nei giorni precedenti le rassicurazioni dell’Arpam non erano state sufficienti a rassicurare i bagnanti, anche se, a causare un rallentamento delle prenotazioni è stato più che altro il maltempo.

"Stiamo recuperando le prenotazioni perse nel mese di giugno – spiega Marco Manfredi, presidente provinciale Federalberghi – per chi ha lavorato con i gruppi, non ci sono state molte variazioni, mentre per le famiglie o le coppie si sa, ormai da qualche anno le previsioni meteo incidono e non poco". Proprio in questi giorni le strutture ricettive stanno ricevendo le conferme che, per la spiaggia di velluto riguardano proprio questa settima, grazie ai grandi eventi: "Rds Summer Festival ha aiutato molto, la pubblicità di queste settimane è stata sicuramente incisiva".

Ormai da qualche anno, per le località della costa marchigiana, il periodo più buio in alta stagione è quello che va dall’ultima settimana di luglio ai primi giorni di agosto: "A differenza del passato, ormai da anni, complice la congiuntura economica, si lavora meglio dopo ferragosto – conclude Manfredi - anche quest’anno è sicuramente il periodo più richiesto". I turisti dovranno fare i conti, oltre che con le previsioni meteo, anche con i rincari che interessano un po’ tutto: si va dal prezzo dell’ombrellone, fino a quello dello snack in spiaggia, passando per il caffè, che in alcuni bar del lungomare si paga anche 1,30 euro al bancone. Nessuna cifra da capogiri, ma tutti piccoli ritocchi che andranno ad incidere sul budget vacanze.