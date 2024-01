Tiong ha dettato la linea: Rolfini, avanti tutta. L’Ancona tra salvezza e squadra da puntellare

Non che l’amministratore delegato Roberta Nocelli non l’avesse fatto, ma ascoltare dalla voce del presidente e azionista di maggioranza Tony Tiong le priorità dell’Ancona ha costituito un’iniezione di chiarezza e determinazione per tutto l’ambiente. Gli obiettivi, tre per la precisione, sono inderogabili: anzitutto, continuare il percorso di messa in sicurezza della classifica, iniziato a Gubbio e proseguito a Pineto, senza stare a guardare il blasone e la forza del prossimo avversario, il Cesena capoclassifica al Del Conero. Il patron malese ha messo in gioco anche le proprie ambizioni personali di imprenditore e investitore appassionato di calcio, di retrocessione non vuole sentir parlare. Secondo obiettivo, la concretizzazione di due ultimi acquisti nel mercato di gennaio, un forte attaccante e un centrocampista di livello.

E poi, l’acquisizione entro febbraio dei terreni per il centro sportivo, con il relativo progetto che verrà poi presentato alla città. Di fronte a tale precisione di comunicazione e di sostanza, poco senso ha il domandarsi che fine abbia fatto un determinato dirigente, o perché non parli più spesso anche un altro esponente. La voce della società è e deve essere una, con Tiong e Nocelli è ai massimi livelli, e sarà quest’ultima a condurre e a comunicare le strategie della proprietà, come sempre ha fatto lavorando al massimo.

Dal mercato, come è noto, ci si aspetta a breve l’ufficializzazione del nome di Rolfini per l’attacco, quello che anche Tiong non ha avuto esitazione a confermare come interessamento principale. Il Vicenza appare ancora prudente, l’ottimismo dorico deriva dal fatto che la scorsa estate i veneti in risposta ai sondaggi del ds Micciola (e di altri) rinnovarono il contratto al "Cobra", mentre al momento la scadenza di giugno di tale vincolo non sta avendo nessun prolungamento. Per il centrocampo, l’ipotesi Delcarro dal Rimini (altro possibile ritorno) prevale su quella di Calcagni e su altre, come ad esempio Pinzi dalla Fermana.

Dal versante-squadra, si prevede per domenica contro il Cesena una panchina "calda" per l’ormai recuperato Cioffi, cioè con buone possibilità per lui di rilevare Energe nel secondo tempo in appoggio a Spagnoli, e una "tiepida" per D’Eramo, i cui tempi di acclimatamento alle partite vanno dosati con grande prudenza. Possibile anche un ballottaggio tra Clemente, che rientra dalla squalifica, e Barnabà, che a Pineto si è ben disimpegnato. Quanto sopra, fatte salve le novità di formazione derivanti dai nuovi arrivi che dovrebbero essere ufficializzati a ore, dato che anche il presidente si è detto fiducioso di averli in tempo per questo importante ed affascinante match. Nel frattempo, Lorenzo Peli avrà una seconda opportunità di far male al Perugia, essendo stato ceduto al Pontedera.

g. m.