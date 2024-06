Tiong raccoglie l’invito: "Incontrerò il sindaco. Confermo il mio impegno per salvare l’Ancona"

Nella saga biancorossa, in effetti, mancavano ancora le parole del presidente Tony Tiong. E queste, puntuali, sono state pubblicate nel pomeriggio di ieri. Grosso modo nei minuti in cui l’Under 17 conquistava una semifinale Scudetto. In estrema sintesi: impegno per salvare la società e l’annuncio di un ritorno in Italia per incontrare il sindaco Daniele Silvetti, dopo che lo stesso lo aveva convocato venerdì per ristabilire la verità, chiarire i conti e capire cosa abbia portato l’Ancona sull’orlo del baratro. Sia pure dall’altra parte del globo, il magnate malese ha ribadito "il massimo impegno nel preservare l’identità storica e la continuità della società Us Ancona S.r.l", ma anche rassicurato "che verranno adottate tutte le possibili iniziative utili a perseguire il miglior interesse della collettività e della stessa tifoseria".

Tiong ha parlato attraverso lo studio legale Giangrande, precisando che "sarà l’unica fonte per informazioni che riguardano il suo ruolo". E lo ha fatto per la prima volta dall’apertura della crisi della società, implosa su se stessa martedì scorso e che, forse già oggi, verrà esclusa dalla serie C dalla Covisoc, dopo il mancato pagamento degli stipendi ai calciatori nelle mensilità di marzo e aprile. Tuttavia, Tiong ha ribadito "con fermezza la bontà di tutta l’attività da me personalmente svolta nell’interesse dell’Us Ancona, così come l’importanza degli ingenti investimenti finanziari da me nel tempo apportati in società". Sugli ultimi accadimenti, ha spiegato "andranno nelle sedi preposte accertati e ricostruiti con attenzione, nelle relative cause, origini, responsabilità". Dopo giorni di silenzi, in cui attendevano almeno un segnale, Tiong ha sottolineato che "le vicende che negli ultimi giorni stanno interessando la società Us Ancona impongono di intervenire in prima persona presso le sedi istituzionali e nel dibattito pubblico, anche a tutela della mia onorabilità e del mio operato". Rieccolo. Sottolineando di aver raccolto "l’invito del sindaco di Ancona ad un prossimo incontro, che potrà celebrarsi allorché sarò presente di persona in Italia per tentare di gestire al meglio la situazione venuta purtroppo – e contro ogni mia intenzione e volontà – a crearsi".

Che cosa sia accaduto realmente, da martedì in avanti, non è noto. E non è nota neppure una sua versione dei fatti, nonostante le posizioni già palesate da Mauro Canil e Roberta Nocelli. In compenso, però, c’è un richiamo a chi diffonde, per Tiong, notizie "non veridiche e non rispettose della fedele evoluzione dei fatti". Circostanza per la quale, ha concluso "ho ritenuto necessario incaricare professionisti di fiducia di rappresentarmi in via esclusiva anche nelle interlocuzioni con gli organi di stampa, per cui ogni ulteriore e diversa fonte di promanazione di dichiarazioni a me riferite dovrà considerarsi indebita e non autorizzata". E il sindaco, che sta lavorando per l’iscrizione alla D, mentre si avvicinano cinque gruppi interessati ad una società ex novo? Lo abbiamo interpellato. Saggiamente, ad ora, non replica.