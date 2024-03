Tiong, silenzio di tomba su tutta la linea. E intanto spuntano i primi meme ironici

L’assenza di Tony Tiong su tutti i fronti, dal mancato appuntamento con il sindaco Silvetti per concludere la compravendita del terreno, alla mancanza di comunicazione con squadra e tifoseria, nasce probabilmente dai molteplici malumori del presidente.

Peseranno sicuramente anche gli impegni che lo tengono lontano dall’Italia e da Ancona, certamente anche i problemi familiari, ma c’è anche molto altro, che nasce dagli errori commessi la scorsa estate.

E l’impressione confermata dai fatti, cioè dal protrarsi della sua assenza, è quella di un presidente che aspetta di capire come finisca il campionato prima di programmare le prossime mosse. Intanto resta in silenzio. Non prende decisioni, o meglio, decide di non decidere, come nel caso della conferma di Micciola e Ripa, al loro posto in attesa, appunto, della fine della stagione. Né parla con la squadra, che in questo momento sembra avere l’unico punto di riferimento societario in Roberta Nocelli e Mauro Canil. Non alza la voce, non la sprona, con un comunicato o con un videomessaggio, non usa né il bastone né la carota. Che la situazione societaria che sta attraversando l’Ancona in questo momento e che i silenzi e le assenze di mister Tiong non si riflettano in qualche modo anche sulla squadra è un’utopia. Ecco perché Tony Tiong dovrebbe farsi sentire almeno con Gatto e compagni, spiegare il suo pensiero, spronarli in vista dei prossimi impegni, a cominciare da quello di domenica contro la Torres.

I silenzi del presidente vengono da lontano. Chi gli fa da suggeritore, sin dalla scorsa estate, non sta facendo l’interesse di mister Tiong né quello della società. Lo testimoniano i disastri combinati in sede di calciomercato.

Tutti responsabili, tutti colpevoli, presidente malconsigliato compreso. Un presidente dovrebbe fidarsi del suo direttore sportivo, dargli carta bianca per agire per il bene della società, ma Tony Tiong non è un uomo di calcio e tanti aspetti è logico che non li conosca. Così i numerosi errori della scorsa estate, suggeriti e suggellati prima da Ripa e poi da Donadel, con il benestare di Micciola, finiscono oggi per pesare sempre di più. Di conseguenza il presidente mantiene al suo posto un direttore sportivo di cui non ha più fiducia, al pari del suo uomo ed ex amministratore delegato, e, nel frattempo, ascolta altri interlocutori inciampando in molteplici errori. I risultati sono evidenti e sono quelli visti nell’ultimo giorno di calciomercato. Ma anche i continui rinvii con il sindaco Silvetti. Inutile recriminare, a questo punto. Visti i continui rinvii dell’appuntamento tra Tiong e il sindaco Silvetti c’è chi ha iniziato a ironizzare. la foto che pubblichiamo gira sui social e ritrae un Tiong nei panni di un karateka che inventa una scusa puerile al sindaco.

Ironia a parte qualcosa va fatto, e fatto in fretta. A sette giornate dalla fine della stagione regolare, l’unica cosa utile per conquistare la salvezza senza passare dai playout è fare quadrato, e il primo che dovrebbe farlo è mister Tiong che, invece, resta trincerato nella sua delusione. L’Ancona deve salvarsi, per il bene della società e del suo futuro, centro sportivo compreso. E le parole di mister Tiong, per la squadra e, di conseguenza, per la tifoseria, non sono un optional.

Giuseppe Poli