"Tipicità in blu" e "Pesci in piazza" il mare protagonista nei luoghi storici

Un fine settimana che segna in modo evidente il rapporto profondo che lega Ancona e il suo mare. Due gli eventi che lo caratterizzano, e che coinvolgono altrettanti luoghi caratteristici della città. Oggi e domani Il festival ‘Tipicità in Blu’, giunto ormai alla decima edizione, coinvolgerà gli spazi della Mole all’aperto e al chiuso, con approfondimenti, ricerca, incontri dedicati ai lavori del mare, mostre e naturalmente degustazioni. Molti gli ospiti nazionali della manifestazione, dal mondo della ricerca e dell’enogastronomia, della scienza e dei mestieri.

Il festival, organizzato da Imagina, è promosso dal Comune e dalla Camera di Commercio delle Marche e l’edizione 2023 è dedicata al tema del rapporto tra il mare e le persone. Quest’anno, il weekend è all’insegna dei panorami di mare: crociere, sailing chef, passeggiate guidate sul marciaronda della Mole e Porta ad Acqua regaleranno una prospettiva fuori dall’ordinario agli anconetani e ai visitatori. Oggi si inizia alle ore 16, con ‘Gli avanzi in tavola e la loro valorizzazione’ (presente lo chef Davide Marchionni); domani alle ore 13 con ‘Mangiare cozze fa bene all’ambiente’, a cura della cooperativa M.A.R.E.

Altro luogo simbolo è il quartiere degli Archi, per la precisione la piazza del Crocifisso, recentemente riqualificata. Qui è in programma l’evento ‘Pesci in Piazza’, la punta dell’iceberg di un percorso fatto in questi mesi con l’associazione pescatori del mercato ittico, dedicato alla co-creazione volta a valorizzare il brand del pescato della flotta anconetana. Il percorso, in fase di conclusione, prevede infatti anche un momento che, grazie ad associazioni e imprese, ma soprattutto ai pescatori di Ancona, aggrega nella piazza simbolo del quartiere della pesca cittadini e ospiti del capoluogo marchigiano. Musica, cibo proveniente direttamente dalla flotta di Ancona, intrattenimento e collaborazione con il mondo degli Archi sono gli ingredienti principali dell’appuntamento.