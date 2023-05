"Tipicità in blu", il festival sul mare

Giorno d’inaugurazione ieri per ‘Tipicità in blu’, festival della blue economy che fino a domenica alla Mole Vanvitelliana ospiterà incontri, eventi e degustazioni, oltre alla mostra ‘La storia del porto’, a cura degli Uomini delle Navi. Il direttore Angelo Serri definisce la manifestazione "un incontro di tante anime, in cui si affronta la blue economy in tutte le sue sfaccettature: le crociere, il turismo, la pesca, la cantieristica, la nautica, lo sport. E’ un laboratorio continuo, di cui l’Università è una delle colonne fin dall’inizio".

Non a caso è presente il professor Francesco Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente, per il quale "non è scontato mettere insieme economia, ricerca e ambiente. Ancona lo fa, e il festival, giunto alla decima edizione, è un antesignano della blue economy".

Anche il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale Salvatore Minervino sottolinea la ‘poliedricità’ del porto dorico, che "raccoglie tutte le attività, dallo sport alla cantieristica industriale". Sul turismo si sofferma Marco Bruschini, direttore dell’Atim (Agenzia regionale per il turismo), secondo cui "Ancona può svolgere un ruolo importante nel settore. Però bisogna dare risposte sui trasporti. Servono più voli. Noi intanto lavoriamo con Msc e Costa Crociere". Tanti, si diceva, i soggetti che collaborano con il festival: dalla Cna all’Anci Marche, dall’Unione Montana Esino Frasassi alla Svem. Oggi (ore 10) ci sarà il forum dedicato alla sostenibilità nella nautica, a cura di Confartigianato, seguito alle 11 dalla proiezione del docufilm "La grande sete", a cura di Piero Badaloni.

Sempre alle 11 la Svem organizza un incontro sul progetto Framesport, che affronta il tema della portualità turistica nelle Marche in una visione integrata e sostenibile dei piccoli porti italiani e croati. Alle 17.30 Michele Romano, giornalista del Sole 24ore, condurrà "Blue Way", forum sulle opportunità della blue economy cui interverranno fra gli altri Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio Marche, l’assessore regionale Goffredo Brandoni, il rettore Gian Luca Gregori, Alessandro Panico, coordinatore di Svem, Franco Scolari, direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico e Giacomo Ciacci, Ad di Inergia spa. Molto bella la mostra fotografica che, spiega il vicepresidente di Uomini delle Navi Pasquale Frascione, "racconta la storia dello sviluppo del porto. E’ la nostra memoria, che va rispettata". Sabato e domenica spazio al festival vero e proprio. Programma completo su www.tipicitainblu.it.