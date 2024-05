Tipicità in Blu tra economia e profumi. Ancona celebra il legame con il mare

Si apre oggi il ricco calendario di eventi legati a Tipicità in blu, il festival che racconta la blu economy celebrando il legame tra Ancona il suo mare e che per la prima volta si snoderà tra Mole, Porto Antico, Marina Dorica e Passetto. Le iniziative andranno avanti fino al 24 maggio e l’inaugurazione ufficiale è in programma questa mattina alle 9 presso la sede di Assonautica di Marina Dorica, in concomitanza con la giornata della Cantieristica. La kermesse, all’undicesima edizione, vede la sinergia di numerosi partner pubblici e privati, tra cui AnconAmbiente che riproporrà il tema dello spreco alimentare, la cucina del riuso, la riduzione della produzione del rifiuto e la valorizzazione degli scarti del cibo in un’ottica di economia circolare. Il talk-cooking show è in calendario per domenica 19 maggio alle 18 alla Sala amici del mare di Marina Dorica. Tra le eccellenze enogastronomiche non poteva mancare lo stoccafisso che sarà proposto in un’inedita versione "light" (sabato alle 19 dal Club amici del mare): la sfida è stata lanciata dalla società "Piatto Sano" che per l’occasione presenterà una personalissima versione del celebre piatto, bilanciata e adatta a tutti i regimi alimentari. Domenica 19 maggio alle 18 sempre a Marina Dorica sbarcano gli "alieni", nello specifico quelli marini, ovvero le specie ittiche che hanno colonizzato il nostro mare Adriatico come il granchio blu, l’anadara e il pesce scorpione. Gian Marco Luna, direttore dell’IRBIM CNR, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di quella che s’impone come una delle principali emergenze ambientali del nostro tempo legate all’equilibrio degli ecosistemi marini. Il Verdicchio sarà la star dell’evento di sabato alle 18 ancora in Marina Dorica: partendo da una muffa nobile, Botrytis Cinerea, che attacca e si diffonde velocemente tra i filari di Verdicchio della casa vinicola Fattoria Coroncino, a Staffolo verrà svelata la genesi del "Cenobita", un vino prodotto in poco più di 600 bottiglie. Focus anche sull’acquacoltura, un traino per la blue economy (sabato alle 10:30, negli ambienti dell’Ancona Yacht Club), nell’incontro condotto dalla professoressa Giorgia Gioacchini dell’Università Politecnica delle Marche. Torna anche la "Sailing chef", una sfida doppia: quella velica e quella della maestria ai fornelli.