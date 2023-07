Tir si ribalta: due gru per rimetterlo in strada

Il conducente imposta la curva, ma l’autotreno appare fuori controllo e così si ribalta su un lato.

È accaduto ieri, attorno alle 12, nei pressi della rotonda dell’Ancona International Airport lungo via del Consorzio. Il mezzo pesante ha terminato la sua corsa adagiato su un fianco, nei pressi del campo che costeggia la carreggiata.

Nell’impatto il tir ha perso anche il container che trasportava, finito ugualmente in mezzo alla vegetazione. Per fortuna, l’uomo al volante non ha riportato particolari problemi in conseguenza dell’incidente. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, dotati di gru, per rimettere in sicurezza il mezzo e la strada, oltre alla Polizia stradale di Senigallia e la Polizia locale di Falconara, le cui pattuglie sono state impegnate nei rilievi e nella gestione della circolazione. Una ragazza che si trovava poco distante in auto ha raccontato l’accaduto.

Secondo la ricostruzione, il conducente avrebbe sentito un rumore sordo alle ruote posteriori di sinistra. È probabile, quindi, che l’impianto frenante abbia avuto un guasto poco prima di imboccare la rotonda dell’aeroporto sito a Falconara, tanto che avrebbe perso il controllo del mezzo e l’autotreno si è ribaltato nel campo. Fortunatamente l’autista non ha riportato alcuna conseguenza ed è rimasto illeso. Nessuna conseguenza anche per le altre persone che si trovavano a bordo dei loro veicoli nei paraggi.

Le ripercussioni principali sono state per la viabilità, interrotta in quella porzione di strada per consentire ai mezzi dei vigili del fuoco di sollevare il tir e poi successivamente sgomberare la carreggiata. Non è la prima volta che autoarticolati di notevoli dimensioni rimangano vittime di incidenti in quella zona. In passato un tir aveva perso il carico, delle lastre pesantissime, poi rimosse dall’asfalto dopo molte ore.