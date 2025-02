Tiramisù, il centrosinistra attacca l’ex sindaco Pirani. Osimo servizi: "I lavori sono programmati"

L’impianto di risalita osimano continua a essere oggetto di critiche. "Notte insonne per i residenti nei pressi del tiramisù dopo che si è attivato il rumoroso generatore di emergenza, fermato solo la mattina dopo con l’intervento dei tecnici – dice il centrosinistra -. L’amministrazione Pirani non è stata capace. L’amministrazione Pugnaloni a dicembre 2023 aveva ottenuto da una ditta specializzata un preventivo per la manutenzione straordinaria, da effettuare a norma di legge nel 2024 (ogni 10 anni). Erano stati lasciati nella disponibilità del Comune tutti i soldi necessari, stimati in 3 milioni di euro. Il 31 luglio in Consiglio l’ex maggioranza ha votato no all’utilizzo dell’avanzo di bilancio per finanziare l’intervento. Invitiamo il Commissario a prendere in mano la situazione".

Renato Frontini, ad di Osimo servizi, afferma: "Che l’impianto di risalita abbia necessità di un profondo intervento di manutenzione è cosa nota a tutti, in primo luogo proprio al Pd osimano che anziché intervenire quando era il momento ha preferito rinviare il problema scaricandolo su chi sarebbe arrivato dopo. E’ evidente che avviare i lavori verso la fine del mandato Pugnaloni avrebbe imposto la chiusura del tiramisù in piena campagna elettorale. I lavori sono già in programma e l’iter di affidamento è in corso. E’ una procedura complessa, che impegnerà milioni di euro, attivata solo ora a causa di quello stesso Pd che pretende di vedere ora quello che loro stessi non erano stati in grado di attuare".