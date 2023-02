’Tiramisù’: la linea 1 ancora guasta

Si registrano ancora polemiche e disagi in centro a Osimo per il tiramisù, l’impianto di risalita che dal maxiparcheggio di via Colombo porta appunto all’interno delle mura. Dopo giorni, a oggi è funzionante solo una delle due cabine. "Il servizio di trasporto è ripartito sulla linea 2. Il guasto che ha provocato lo stop di entrambe le linee è stato individuato e risolto per quella linea dai tecnici dell’assistenza assieme al personale interno della società – fanno sapere dalla Osimo servizi -. Il guasto non ha mai coinvolto la sicurezza dell’impianto stesso. Per quanto riguarda la linea 1 siamo in attesa del ricambio (stessa scheda elettronica non riparabile al momento) dal fornitore ufficiale. Tutte le opere di manutenzione ordinaria vengono correttamente eseguite nei tempi e nei modi prestabiliti e smentiamo le voci secondo cui vi è solo una cabina in funzione da anni". Si sta cercando insomma di rendere il minor disservizio possibile per i cittadini che si recano in centro anche per lavoro.

Fioccano intanto anche altre polemiche relative alle scale mobili, come quella di un osimano che racconta: "Mi sono trovato nei pressi delle scale mobili dopo l’impianto di risalita dove c’era una signora con un deambulatore che voleva salire. Ci è riuscita, però ha dovuto chiedere assistenza ai passanti, quindi se non ci fosse stato nessuno sarebbe dovuta rimanere lì. Non sarebbe il caso di far installare un ascensore per agevolare chi ne ha bisogno? E soprattutto occorrerebbe tenere sempre funzionanti le scale sia nel verso di salita che di discesa perché a scendere erano bloccate".