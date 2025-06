"Tiramisù, orario allungato e lavori in primavera"

Comitive di turisti dirette al santuario e al duomo nel primo pomeriggio di domenica si ritrovano bloccate ai piedi del tiramisù, che collega il maxiparcheggio di via Colombo al centro storico di Osimo, aspettando la "corsa" non programmata tanto spesso nel giorno di festa, costretti a passare dai giardini per una lunga passeggiata a piedi o a rinunciarvi.

"Stiamo lavorando in giunta su come allungare l’orario dell’impianto di risalita", comunica la sindaca Michela Glorio percependo chiara l’esigenza di adeguamento anche in considerazione dei numerosi eventi estivi in partenza. Per i "Venerdì di luglio" ad esempio l’impianto chiuderà all’1. Il pensiero più grande poi è ai maxi lavori di manutenzione dell’impianto. L’amministrazione Pugnaloni a dicembre 2023 aveva ottenuto da una ditta specializzata un preventivo per la manutenzione straordinaria, da effettuare a norma di legge nel 2024 (ogni 10 anni). Erano stati lasciati nella disponibilità del Comune tutti i soldi necessari, stimati in 3 milioni di euro.

"I lavori non inizieranno questa estate, come è stato erroneamente divulgato, ma probabilmente la prossima primavera. La parte burocratica non è pronta. Il nostro intento è mettere a gara entro la fine dell’anno. E’ una delle priorità numero uno. Quest’estate quindi non sarà necessario mettere bus navette per il collegamento". Diversi commercianti infatti avevano manifestato il timore per il danno economico qualora il cantiere fosse partito a luglio ma così non sarà. Sarà comunque una grana per la nuova amministrazione, così come il destino degli impianti a biogas. Anche l’amministrazione comunale giorni fa è stata invitata dalla ditta proprietaria Sgr a partecipare a un evento privato, non aperto al pubblico, dedicato al tema.

"La mia opinione sull’impianto, come ben noto, è chiara da tempo: ho espresso forti perplessità durante tutta la campagna elettorale e anche in precedenza, da consigliere di minoranza – dice l’assessore all’Ambiente Tommaso Spilli, presente all’incontro -. La viabilità resta un nodo critico non risolto, così come diverse questioni agronomico-ambientali che risultano difficilmente compatibili con la vocazione e la struttura del nostro territorio. Il mio scetticismo non nasce da ideologie ma da studi scientifici e fonti documentate che evidenziano le problematiche legate alla sostenibilità della filiera e dei prodotti di scarto cioè il digestato. Credo fermamente che la scienza, se ascoltata con onestà intellettuale, offra strumenti fondamentali per orientare le scelte pubbliche, come già dimostrato anche in ambiti diversi".

Silvia Santini