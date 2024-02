Tirapugni in valigia: denunciato a Catania Un giovane di 27 anni è stato denunciato a Catania per aver tentato di imbarcarsi su un volo per Ancona con un tirapugni nel bagaglio da stiva. Ad Ancona, nel frattempo, sono stati effettuati controlli ad "Alto Impatto" che hanno portato all'identificazione di 104 persone, di cui 16 con precedenti penali. Durante i controlli sono state trovate due persone in possesso di 7 grammi di hashish.