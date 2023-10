Tirocinio formativo a Senigallia: studentesse dalla Spagna per la Fondazione

Dalla Spagna a Senigallia per un tirocinio formativo di assistenza agli anziani. Sono arrivate ieri le due studentesse provenienti dall’Istituto Superiore "Torre Almirante" di Algeciras (Andalusia) e hanno inizito il loro tirocinio presso la Rsa Fondazione "Città di Senigallia", dove si affiancheranno al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari per acquisire le tecniche di gestione degli anziani. Il tirocinio si inserisce nel progetto finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma "Erasmus", che permette agli istituti di istruzione superiore europei di inviare studenti e personale all’estero per studiare e partecipare a tirocini formativi presso enti partners. Le due studentesse – Ana Luis Regen e Rebeca Sanchez Crespo –, insieme al professore Armando Ortega Pacheco che le accompagna, sono state ricevute ieri in Comune dall’onorevole Antonio Baldelli, dal sindaco Massimo Olivetti e dal presidente del Consiglio comunale, Massimo Bello. Il primo cittadino ha sottolineato che "l’esperienza sarà sicuramente un’ottima opportunità professionale, grazie al livello del personale della Fondazione Città di Senigallia", mentre Baldelli ha aggiunto che si tratta di una "meravigliosa occasione di interscambio culturale tra le nazioni". "Il programma Erasmus è nato grazie a una docente italiana, che ha dato vita a questo interscambio tra i Paesi", ha detto il presidente del Consiglio comunale, Massimo Bello. "È motivo di orgoglio l’essere stati scelti come soggetto partner nell’ambito del progetto europeo Erasmus a riprova dell’alta qualità del lavoro di tutto il personale della Fondazione – chiosa il commissario della Fondazione, Corrado Canafoglia –. Una opportunità anche per le due studentesse e la loro formazione e crescita professionale".

Giulia Mancinelli