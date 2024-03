Tirreno Adriatico, sabato tante iniziative

Sassoferrato sarà Città di Tappa della Tirreno Adriatico sabato. La città sentinate si sta preparando per accogliere la sesta tappa Sassoferrato-agli (monte Petrano). L’imponente Rocca Albornoz, il palazzo Comunale, i ponti e la simbolica statua sulla Cascata del Sentino, posta a pochissima distanza dalla partenza, sono stati illuminati di blu. Il gruppo Manifestiamo, costituito dagli artisti sassoferratesi, ha colorato le vetrine della città con un’esposizione da loro curata e donata all’evento. Con lo stesso intento i commercianti stanno allestendo le loro vetrine con le tonalità del blu per ospitare al meglio un evento sportivo di grande richiamo che darà a Sassoferrato l’opportunità di proiettarsi nel panorama nazionale e internazionale. La scuola primaria dell’Istituto comprensivo Statale di Sassoferrato ha partecipato al progetto BiciScuola e la classe vincitrice avrà l’opportunità di salire sul palco della partenza per la premiazione. La sesta tappa è la più dura della Tirreno-Adriatico con arrivo in salita.