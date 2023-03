Tirreno Adriatico, strade chiuse per il grande evento

La città avrà l’onore di ospitare sia la partenza che l’arrivo di tappa della Tirreno Adriatico sabato 11, gara ciclistica già presentata in Comune dallo "squalo" Vincenzo Nibali. "Per Osimo sarà una vetrina internazionale di assoluta importanza e con ricadute economiche legate non solo al giorno dell’evento ma anche a medio lungo termine dal punto di vista turistico – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Si tratta di una delle principali classiche del tour mondiale di ciclismo, ritenuta la più bella corsa a tappe dopo i grandi Giri, con milioni di spettatori tv collegati da tutto il mondo. Ed è, probabilmente, l’appuntamento principale di ogni inizio di stagione ciclistica, svolgendosi a marzo. Per questo, in preparazione dei grandi Giri, saranno presenti tutti i migliori atleti di questa meravigliosa disciplina alla quale Osimo è particolarmente legata".

La sesta tappa prevede la partenza dalle 11.30 a Osimo Stazione dalla statale Adriatica direzione sud. Il percorso proseguirà verso Acquaviva, Villa Musone, Recanati, Sambucheto, Macerata, Passo di Treia, Treia, Chiesanuova, Appignano, Montecassiano, Montefano, con rientro quindi a Osimo da Passatempo, Padiglione, Campocavallo e, tramite via Cagiata davanti al santuario, si salirà in centro da bivio Conte Orsi, via Colombo, via Battisti, Tre Archi, via San Marco e piazza del Comune.

Da lì partiranno tre giri da 34 chilometri, ognuno dei quali prevede la discesa in via Cialdini, via Trento, quindi via Chiaravallese verso San Paterniano, salita per Offagna, discesa per via Montegallo, via Colle San Biagio, via Pastore, via Cairoli a Osimo Stazione, risalita in via Abbadia, via Flaminia I, svolta a destra alla rotatoria della Gironda per scendere su via Ancona e risalita in via Montegalluccio direzione Santo Stefano fino ai Tre Archi e rientro in piazza del Comune per altri due giri identici con arrivo sotto al Municipio previsto tra le 16.14 e le 16.47.

La circolazione e l’attraversamento di pedoni e auto saranno sospesi dalle 11 fino al termine della corsa su tutti i tronchi stradali interessati dalla competizione ciclistica. Ai residenti di San Biagio, frazione attorno alla quale la corsa passerà per i tre giri finali, sarà possibile transitare in via Ancona al bivio per Offagna solo su indicazione del posto di blocco allestito dalla polizia locale, sia direzione Aspio che Osimo. Chi proviene da Ancona dovrà passare per la statale 16 direzione sud o la strada provinciale del Vallone in direzione Polverigi mentre chi viene da Castelfidardo, dopo il primo giro del circuito finale previsto alle 14 circa, potrà transitare in via Colombo entrambi i sensi di marcia.

Per quanto riguarda la sosta sarà vietata in centro storico dalle 16 del venerdì alle 22 di sabato stesso in diverse vie.

Silvia Santini