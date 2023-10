"Titti" era tornata a vivere dopo le violenze. Uscita dalla comunità: "Finalmente a casa"

Per un periodo Concetta Marruocco dopo aver trovato la forza di denunciarlo aveva vissuto in una residenza protetta con la figlia sedicenne. Grazie al centro antiviolenza donne si sentiva protetta ma poi aveva deciso di tornare a casa. Le avevano suggerito di cambiare completamente città, lontano da lui, magari tornando nella sua terra d’origine la Campania, ma lei si trovava bene e a Cerreto d’Esi e il suo lavoro di infermiera ad una manciata di chilometri da casa la gratificava. Lì aveva una rete familiare e amicale. "Finalmente torno a casa" aveva scritto Titti, come la chiamavano, alle colleghe poco prima di lasciare la struttura protetta. Aveva subito botte, maltrattamenti per vent’anni e anche violenze sessuali quando lui era ubriaco, secondo quanto da lei denunciato nelle ultime settimane in tribunale eppure la voglia di tornare a rifarsi una vita era più grande della paura di quello che si è rivelato il suo assassino. Franco Panariello che aveva il divieto di avvicinamento a Concetta e alla loro figlia, indossava il braccialetto elettronico quando ha compiuto l’omicidio. E Concetta e sua figlia avevano un dispositivo di alert che avrebbe dovuto suonare quando lui si fosse avvicinato di oltre 200 metri. Resta da chiarire se il braccialetto abbia funzionato e se le due donne che stavano dormendo lo abbiano sentito. Ma l’interrogativo rischia di passare in secondo piano se si considerano da una parte gli appena 20 chilometri percorsi in auto nella notte dal 55enne con un coltello sul sedile e le chiavi della ex in auto e il tempo in cui una pattuglia da Fabriano avrebbe potuto raggiungere Cerreto d’Esi e fermare la furia omicida dell’uomo. La domanda è allora: "E’ sufficiente in una situazione familiare così grave con un uomo che ha già compiuto violenza sulla moglie e sua figlia (accuse da lui ritenute ‘Infamanti’), seguito anche dal dipartimento di salute mentale, limitarsi al braccialetto elettronico e permettere che possa vivere ad appena 15 minuti d’auto". In ogni caso il braccialetto funziona con la rete dei telefonini e potrebbe non esserci stato abbastanza campo nella sua abitazione di Cancelli di Fabriano. Questo potrebbe aver fatto scattare tardi l’allarme. C’è da considerare poi che il servizio per la trasmissione dei dati e la manutenzione è gestito da dei privati. Se a questo ci aggiungi i continui tagli alla spesa pubblica e la presenza di poche pattuglie su un territorio esteso come quello Fabrianese anche se l’alert avesse funzionato difficilmente le forze dell’ordine sarebbero potute arrivare in tempo per evitare quella che in molti, compreso lo sportello antiviolenza donne Artemisia di Fabriano hanno definito un "femminicidio annunciato".