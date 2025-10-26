Tiziano Consoli: "Io sindaco tra la gente. Partirò proprio da qui"

Assessore Tiziano Consoli, dalla Vallesina alla Regione: le prime sensazioni? "C’è sicuramente l’orgoglio di rappresentare le Marche e i cittadini marchigiani. Da quasi 25 anni, in quest’area territoriale, non avevamo più un rappresentante in Regione quindi ritengo che l’assessorato sia importante per avere un punto di riferimento per la provincia di Ancona. Continuerà l’impegno profuso sul territorio, ma ora esteso ad una famiglia allargata".

Alcune delle deleghe, Lavoro, Protezione civile, Ambiente per dirne alcune, sono state in capo al suo predecessore Stefano Aguzzi, peraltro collega di partito in Forza Italia. Che approccio avrà lei? "Con Stefano ci siamo scambiati dei messaggi, lo ringrazio per il lavoro prestato in questi cinque anni: una mole di lavoro considerevole. Oltre ai suoi settori, ne avrò altri fondamentali. E cercheremo quindi di collaborare perché il passaggio di consegne sarà fondamentale per dare le priorità agli argomenti più sensibili. Nel mondo del lavoro sicuramente le crisi aziendali, soprattutto quelle localizzate tra Jesi e Fabriano. Ma guarderemo anche al distretto calzaturiero del Fermano, per citare alcuni esempi. Ritengo sia imprescindibile dare continuità anche al lavoro fattivo di impegnare tutte le risorse del Fondo sociale europeo per gli investimenti, per le imprese e per la deflazione del carico fiscale. Ci darà una mano anche la Zes. Ma c’è tanta carne al fuoco nelle mie deleghe, dalla difesa della costa all’entroterra, passando per la tutela del paesaggio e la valorizzazione del territorio, fino alle Politiche giovanili e lo Sport, settori sociali essenziali".

Dopo tanti anni di sindacature, cosa si sente di dire ai suoi concittadini? "Beh, ringrazio quelli di Maiolati, Poggio San Marcello e in generale tutte le persone che mi hanno dato fiducia. Con questi mandati istituzionali ho fortificato la mia esperienza nello stare nel territorio, nell’ascoltare le persone e le loro istanze e nell’assumersi responsabilità istituzionale. Grazie a quelle comunità che mi hanno permesso di centrare l’obiettivo. Spero di tradurre in azione positiva a livello politico, l’impegno di chi mi ha voluto sostenere in questa competizione elettorale. Mi sono messo in gioco nei loro confronti, del partito e del presidente Francesco Acquaroli".

Che obiettivi vi prefiggete come Forza Italia? "Io sono uno storico del partito, sono qui da 25 anni e ho attraversato varie fasi. Abbiamo una prospettiva e soprattutto molte cose da fare, nell’interesse di quei settori prioritari che vogliamo sviluppare, come la famiglia, il lavoro, l’occupazione. Quanto alla Giunta, nell’ottica di una sinergia di squadra che reputo indispensabile, sarà importante la collaborazione tra di noi perché le competenze s’interconnettono. Quindi, sarà necessario instaurare collegamenti operosi tra i vari assessorati".

Giacomo Giampieri