"Tk 61, fu valutata anche l’evacuazione della città"

Non era stato un problema da poco l’incidente al serbatoio Tk61 della raffineria di Falconara tanto che il responsabile della protezione civile regionale "David Piccinini valutò anche un’evacuazione della cittadinanza nella commissione ambiente aperta a tutta la città". Così la sindaca Stefania Signorini ha testimoniato ieri nel processo a carico dell’Api, quello dell’inchiesta Oro Nero, scaturito per le forti esalazioni da idrocarburi fuoriuscite durante la bonifica di una cisterna all’interno dell’impianto del petrolchimico che subì l’inclinazione del tetto galleggiante facendo uscire una nuvola di gas nell’aria avvertita per chilometri dalla popolazione. L’incidente si verificò l’11 aprile del 2018, dando vita ad una serie di emissioni di sostanze inquinanti e cattivi odori fino alla metà del 2022. Fenomeni odorigeni che hanno portato i cittadini e i comitati ambientalisti a sporgere centinaia di denunce contro la raffineria e al processo dove sono contestati a 18 imputati i reati di disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali, lesioni colpose, rivelazione di segreto d’ufficio e l’istigazione alla corruzione. La sindaca di Falconara è stata sentita come testimone dell’accusa nel processo dove lo stesso Comune si è costituito parte civile. "Nel 2018 ero vicesindaco – ha continuato Signorini – prima ancora ero in giunta come assessore e c’erano state altre situazioni con caratteristiche però diverse da quelle di aprile 2018 dove l’episodio è stato più significativo sia per l’impatto che ha avuto sulla cittadinanza che per dimensioni perché durato nel tempo. Per l’Api era un inconveniente che doveva rientrare in giornata. Il 16 aprile i cattivi odori ancora non cessavano e ho sporto denuncia, il giorno successivo lo ha fatto tutta la giunta". La Signorini ha poi fatto riferimento ad altri due episodi "perché le esalazioni non si sono esaurite nel 2018 ma ci sono state quelle del 29 marzo e dell’11 aprile del 2020, accompagnate da rumori assordanti". "C’era il Covid, ho mandato i tecnici perfino in aeroporto credendo che i rumori arrivassero da lì invece provenivano dall’Api". Il direttore dello stabilimento dell’epoca, Bartolini, che è tra gli imputati, non diede comunicazione subito al Comune. "Gli telefonai, mi disse che avrebbe mandato una mail il giorno dopo perché era domenica". Il problema in quel caso era stata una valvola rotta "ma non ci fu data tempestiva comunicazione, un comportamento questo reiterato e irrispettoso nei confronti della cittadinanza, ero adirata", ha detto la Signorini. In questa fase del dibattimento l’Api ha fatto sapere che "rimane fiduciosa che al termine dell’istruttoria venga riconosciuta dal tribunale la correttezza e la piena liceità del proprio operato".