Tm Racing, la meccanica a chilometro zero Vendite di moto e titoli però sono mondiali

Franco Bertini 85% delle componenti delle moto viene prodotto all’interno dell’azienda. Una specie di "chilometro zero meccanico". Che però dà vita ad un paradosso virtuoso unico nel suo genere: in genere i prodotti a chilometro zero si vendono nelle bancarelle di quartiere, e invece loro dal 2020 ad oggi hanno non solo raddoppiato le vendite passando da 1.200 a 2.500 moto, ma lo hanno fatto aprendosi a mercati che richiamano ed evocano mondi lontani anziché mercatini sottocasa: Australia, Malesia, Cina, Singapore, Taiwan, Giappone, dove le richieste continuano ad essere in aumento. E se uno si alza la mattina a Tokio e decide di compare una TM concepita e realizzata a Pesaro vuol dire che sa benissimo cosa sta facendo. Perché è proprio di TM Racing, azienda pesarese e made in Italy di cui parliamo, un’azienda il cui Roberto Aloi, uno dei vertici commerciali mondiali, è in grado di poter fare un’affermazione del genere: "Basti pensare – dice Aloi – che solo nel 2022 abbiamo rinunciato ad oltre 500 moto ordinate che non siamo riusciti a produrre perché la produzione era saturata, ma con forti investimenti da parte della famiglia Serafini nel 2023, l’azienda sarà pronta a crescere". In casa TM il gioco dei numeri...