Toglie l’insegna: denunciato dal titolare

La concessionaria allestita nei suoi locali chiude, il proprietario, a 85 anni, va a rimuovere l’insegna all’insaputa dell’inquilino, mettendosi anche a pitturare la parete e si becca una denuncia per violazione di domicilio. A fine febbraio la vittima si è recata in commissariato raccontando ai poliziotti di essere titolare di un autosalone chiuso nel dicembre in un immobile in locazione. La mattina del 12 febbraio transitando davanti all’azienda, si è accorto che l’insegna non c’era più. Entrato nella struttura che aveva ancora in affitto ha tentato invano di cercare l’insegna. Gli accertamenti investigativi hanno consentivano di verificare le immagini delle telecamere del circondario che hanno ripreso il proprietario dell’immobile che con scala e attrezzi aveva tentato di rimuovere l’insegna. Il primo giorno non riuscendovi, ma l’indomani sì. Nei giorni successivi l’85enne si è introdotto di nuovo nel locale provvedendo a pitturare la porzione di muro prima coperta dall’insegna. La vittima ha così chiamato l’85enne che avrebbe fornito risposte spocchiose rivendicando d’esser lui il proprietario, nonostante l’affitto e che quindi era legittimato a fare quello che voleva e quando voleva. L’anziano, convocato in commissariato, è stato denunciato a piede libero.