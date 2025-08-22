Tom Tattoo ora è su tela

‘Neo Pop Action Painting Art’ al Magazzino Muse di Ancona. E’ il titolo dell’originale mostra che ha come protagonista Tom Tattoo, al secolo Tommaso Buglioni, celebre soprattutto come tatuatore, ma noto anche come pittore e scrittore. Quella che si inaugura domani (ore 18.30) negli spazi espositivi di via degli Aranci 1/F infatti non è solo un’esposizione di quadri. Al vernissage ci sarà spazio anche per la presentazione del suo ultimo libro ‘Versetti Lisergici’ (Poesia Edizioni), i cui estratti verranno letti dal giornalista Gino Bove. Buglioni, uno dei primi tatuatori professionisti italiani, sicuramente tra i più conosciuti a livello internazionale, ama definirsi ‘artista della tela’. "Ho deciso di fare questa mostra perché Ancona è la mia città, mi scorre nelle vene da sempre – dichiara Buglioni –. E voglio partire proprio da qui per la prima di una serie di iniziative artistiche. Conosco da tempo Maria Antonietta Scarpari, la direttrice di Magazzino Muse, con cui coltivo un legame speciale, una sinergia e una comunione di idee importanti. Magazzino Muse è un piccolo scrigno culturale, uno spazio espositivo estremamente bello". Tom Tattoo ha davvero fatto la storia, con il suo atelier di via XXIX Settembre diventato una sorta di museo del tatuaggio. Ha dedicato la sua intera esistenza all’arte, interrompendo persino gli studi di Medicina intrapresi da giovane: galeotto fu un viaggio negli Stati Uniti. Se i quadri di Buglioni lasciano spazio all’immaginazione, il libro ‘Versetti Lisergici’ è un viaggio fra i ‘testi’ di cui l’artista ama arricchire i propri quadri: "È un libro che racchiude esperienze personali, viaggi mentali oltre lo spazio e il tempo, i deliri ma anche i sogni di un artista, con la descrizione di una carrellata di personaggi mitologici, eternauti, viaggiatori e avventurieri oltremondo". Buglioni è stato a lungo corteggiato da Magazzino Muse: "E’ il tatuatore italiano più famoso – spiega Maria Antonietta Scarpari –. L’esposizione qui dei suoi coloratissimi quadri è per me motivo di grande orgoglio’.

Raimondo Montesi