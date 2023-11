Tomassoni (FdI): "Scelta migliore era impossibile. Ha esperienza"

Nessun terremoto all’interno della Giunta Olivetti che riparte ancora più coesa ed è pronta a centrare il primo obiettivo: chiudere il bilancio entro il 31 dicembre. Un ritorno della Giunta a sei in tempi più che brevi è quanto nessuno si aspettava. Ma così è stato con l’annuncio del nuovo assessore. Niente terremoti politici o malumori tra le file di Fratelli d’Italia dove, secondo alcune indiscrezioni, ieri giravano voci riguardo alle possibili dimissione di un consigliere comunale, poi smentite dalla stessa che ha al contrario dichiarato di apprezzare a pieno la scelta e di essere disponibile a collaborare con il neo assessore: "Il sindaco non poteva fare scelta migliore – le parole di Silvia Tomassoni (nella foto), consigliere comunale nelle file di Fratelli d’Italia – competente e con tanta esperienza".

Nessun comunicato da parte dell’opposizione, forse colta di sorpresa come parte della maggioranza e dei cittadini che non si aspettavano una scelta così trasversale dal parte del sindaco, che ha pescato da chi era a sostegno del candidato sindaco Volpini. È la prima volta per la città che in una Giunta di centro destra viene inserito un assessore di centro sinistra. La Romagnoli è pronta a prendersi carico di un calendario di eventi invernali work in progress, ma anche di proseguire il lavoro delle tante proposte turistiche per l’estate.