"Tombari", si parte. Verso il nuovo asilo

Polo d’infanzia ‘Tombari’ alle Palombare, partono oggi, salvo maltempo, le operazioni propedeutiche all’avvio dei lavori con la perimetrazione del cantiere. Il complesso sarà composto da un nuovo asilo nido e dalla scuola per l’infanzia che sarà spostata rispetto all’attuale collocazione e dalle opere di urbanizzazione. Le due strutture, composte da un solo piano, potranno accogliere rispettivamente 45 e 90 bambini. Il volume posto a ovest sarà adibito al nido, mentre quello a est per la materna. Il progetto prevede anche la sistemazione dell’area verde limitrofa. Lo spazio esterno sarà recintato con la possibilità di creare orti sensoriali educativi. Sarà realizzata una nuova strada che, da via del Commercio, porterà all’ingresso del nuovo polo scolastico. Previsti parcheggi vicino all’ingresso e nuovi sotto servizi. Le opere sono state ammesse al piano Next Generation EU nell’ambito del PNRR con un finanziamento di circa 3 milioni di euro: fine dei lavori settembre 2025. Il lotto sul quale sarà costruito il polo si trova nell’area Palaindoor-pista di atletica Italo Conti. L’intervento si svilupperà su un’area di circa 19 mila metri quadrati. Saranno installati 290 metri quadrati di pannelli fotovoltaici per una produzione di energia pari a 82 Kwp.