Tombe danneggiate, pagano i cittadini

Il bilancio toglie fondi alla cura del verde e delle manutenzioni e spuntano i problemi nei quartieri. Come segnalato ieri da Patrizia Serangeli, consigliere di centrodestra, che ha interrogato l’assessore competente, Daniele Berardinelli, su un punto preciso di via del Conero a Pietralacroce: "In quella zona serve una doppia tipologia di intervento – ha risposto Berardinelli – In parte dovremo riuscire a risolvere entro la fine dell’anno, penso alla potatura delle fronde; per il resto aspettiamo le risorse previste in assestamento di bilancio". Pietralacroce che deve fare anche i conti con la banda di vandali che la settimana scorsa ha danneggiato alcune lapidi del cimitero rionale. Subito una cattiva notizia per i familiari dei defunti: "Purtroppo il costo delle nuove lapidi ricadrà su di loro" ha detto l’assessore Tombolini.